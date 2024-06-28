PFL 6 (сезон 2024): время начала и где смотреть бои турнира

В ночь с 28 на 29 июня состоится шестой турнир PFL регулярного сезона 2024 в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США). Вечер ММА пройдет на территории арены «Сэнфорд Пентагон». Турнир PFL 6 начнется в 01.30 по московскому времени.

В главном событии турнира PFL 6 пройдет поединок в полусреднем весе между британцем Брэнданом Лохнэйн и американцем Джастином Гонсалесом. В соглавном противостоянии подерутся полусредневесы Лука Поклит (Молдавия) и Логан Сторли (США).

Смотреть видеотрансляцию всех боев турнира PFL 6 можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Вечер смешанных единоборств в США прокомментируют Ян Баранчук и Артем Давыдов.

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