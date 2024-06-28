Корешков и Ямаучи проведут поединок 29 июня на PFL 6

Российский боец ММА полусреднего веса Андрей Корешков подерется с представителем Японии Гоити Ямаучи в предварительном карде турнира PFL 6. Их поединок пройдет 29 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 28 на 29 июня в городе в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на территории арены «Сэнфорд Пентагон».

Смотреть трансляцию боя Корешков — Ямаучи можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Okko.

У 33-летнего Корешкова в ММА — 27 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Ямаучи — 29 побед и шесть поражений.

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