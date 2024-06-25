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Магомед Умалатов — Бреннан Уорд: дата и время боя турнира PFL 6

Умалатов проведет поединок против Уорда на турнире PFL 6 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

Российский боец Магомед Умалатов проведет поединок в полусреднем весе против американца Бреннана Уорда на турнире PFL 6 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер ММА пройдет на арене Sanford Pentagon в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Ориентировочное время начала боя — 02.30 по московскому времени.

В России права на показ PFL 6 принадлежат платной онлайн-платформе «Okko Спорт».

32-летний Умалатов в ММА принял участие в 15 поединках, которые все выиграл. Россиянин последний бой провел 19 апреля 2024 года против Андрея Корешкова. Тогда Магомед выиграл по решению судей.

35-летний Уорд в профессиональной карьере провел 25 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел 8 поражений. Американец в последний раз выходил в октагон 19 апреля этого года. Бреннан проиграл болевым приемом Дону Маджу.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи, фото и видео

Бреннан Уорд
Магомед Умалатов
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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