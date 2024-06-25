PFL 6 (сезон 2024): дата и время проведения боев турнира

PFL 6 пройдет в ночь с 28 на 29 июня

Шестой турнир PFL регулярного сезона 2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Sanford Pentagon в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Это событие станет шестым в регулярном сезоне турнира и будет включать бои в полулегком и полусреднем весах. Начало — в 01.00 по московскому времени.

В России права на показ PFL 6 принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт». Для просмотра необходимо подключить платную подписку. Начало прямого эфира — в 01:00.

Главный кард

Магомед Умалатов — Бреннан Уорд

Логан Сторли — Лука Поклит

Брендан Лафнейн - Джастин Гонсалес

Бубба Дженкинс — Габриэль Брага

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