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Гаджи Рабаданов победил Эспинозу единогласным решением судей на PFL 5

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец легкого веса Гаджи Рабаданов победил аргентинца Элвина Эспинозу в поединке на турнире PFL 5.

Рабаданов выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Теперь у 30-летнего россиянина 22 победы, 4 поражения и 2 ничьи в профессиональной карьере. 31-летний Эспиноза потерпел первое поражение в ММА, до этого он выиграл 10 поединков.

Рабаданов возглавляет таблицу PFL в легком весе с 6 очками — он выиграл оба поединка в этом сезоне. Бойцы, занявшие первые 4 места в таблице, проходят в плей-офф.

Гаджи Рабаданов
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