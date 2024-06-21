PFL 5 (сезон 2024): началась трансляция боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам PFL 5 состоится в ночь с пятницы на субботу, 21 на 22 июня на арене Huntsman Center в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В главном событии вечера американец Клей Коллард проведет поединок в легком весе против датчанина Мадса Бернелла. Во втором по значимости бою сойдутся американский боец Импа Касанганай и Якоб Недох из Словении. Узнать полный кард турнира можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 01.00 мск.

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