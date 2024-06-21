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Сегодня, 16:15

PFL 5: время начала и где смотреть трансляцию поединков турнира ММА

PFL 5 пройдет в ночь с 21 на 22 июня на Окко Спорт
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Клей Коллард.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам PFL 5 пройдет в ночь с 21 на 22 июня. Вечер ММА состоится на арене Huntsman Center в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 01.00 мск. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Узнать полный кард турнира можно в материале на сайте «СЭ».

В главном событии вечера американец Клей Коллард проведет поединок в легком весе против датчанина Мадса Бернелла. Во втором по значимости бою сойдутся американский боец Импа Касанганай и Якоб Недох из Словении.

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