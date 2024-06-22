Рабаданов и американец Эспиноза проведут бой на PFL 5 в ночь на 22 июня

Российский боец Гаджи Рабаданов и Элвин Эспиноза из США проведут бой в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL 5 в ночь с 21 на 22 июня. Вечер ММА, который проходит на арене Huntsman Center в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США), начался в 01.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире следить за ходом поединков можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

30-летний россиянин в ММА имеет рекорд — 21-4-1. На счету 31-летнего американца профессиональный рекорд — 10-0.

В своем последнем поединке весной 2024 года Рабаданов в апреле текущего года победил Соломона Ренфро единогласным решением судей. Эспиноза в предыдущем бою победил техническим нокаутом Адама Пикколотти.

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