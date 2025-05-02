Бокс/ММА
2 мая, 02:00

PFL World Tournament 4 Дэвис — Уилкинсон: трансляция боев турнира

Турнир по ММА PFL World Tournament 4 состоится в Орландо
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 4 проходит в ночь на пятницу, 2 мая, в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой американца Фила Дэвиса и британца Роба Уилкинсона, соглавное — поединок россиян Валентина Молдавского и Сергея Билостенного. Также в карде есть бой россиянина Олега Попова с Карлом Уильямсом (Виргинские острова, США). Всего запланировано девять поединков.

Все бои турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Результаты поединков PFL World Tournament 4 можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ» и в нашей ленте новостей PFL.

