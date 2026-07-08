Магомед Магомедов: кто следующий соперник на PFL

С кем подерется Магомед Магомедов в следующем бою и на каком турнире

Следующий поединок российского бойца Магомеда Магомедова в легчайшем весе планируется в ночь на 23 августа 2026 года по московскому времени на турнире PFL в Тампе (США). Соперником 34-летнего россиянина станет перуанец Даниэль Маркос.

На счету Магомедова в профессиональных ММА 22 победы и 5 поражений. Предыдущий поединок россиянин провел 2 мая 2026 года на турнире PFL Sioux Falls против бразильца Леандро Хиго и победил раздельным решением судей.

Рекорд 33-летнего Маркоса в ММА — 18 побед и 1 поражение, еще один бой был признан несостоявшимся. В предыдущем поединке перуанец победил американца Майлза Джонса техническим сабмишеном во втором раунде на турнире UFC Fight Night 264, который прошел 8 ноября 2025 года.

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