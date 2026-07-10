Хаттан Аль-Саиф — Данией Оухачи: прямая трансляция боя PFL, где смотреть

Хаттан Аль-Саиф из Саудовской Аравии и Дания Оухачи из Алжира встретятся в главном поединке турнира PFL MENA 10 в пятницу, 10 июля. Бой пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), ориентировочно начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (рекомендуем подключаться к трансляции заранее). Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

Аль-Саиф провела в профессиональных смешанных единоборствах четыре поединка, одержав победу в каждом из них. В предыдущем бою она одолела Нур Аль-Флити техническим нокаутом.

Оухачи одержала одну победу и потерпела одно поражение на профессиональном уровне. В предыдущем поединке она уступила Дине Окат.

PFL: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков доступны в разделе на сайте «СЭ».