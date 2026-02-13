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Дудакова подписала контракт с PFL и дебютирует в лиге в марте

Алина Савинова

Российский боец ММА Виктория Дудакова заключила контракт с PFL, сообщает пресс-служба организации.

27-летняя спортсменка дебютирует в промоушене 20 марта. Она проведет бой в Мадриде против Ясинты Остин из Австралии (6-2).

В январе 2025 года Дудакова была исключена из ростера UFC. На счету россиянки четыре боя в промоушене. Всего в своем профессиональном рекорде в смешанных единоборствах она имеет 9 побед и 2 поражения.

Дудакова также является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира-2019.

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Виктория Дудакова
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