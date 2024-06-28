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Сегодня, 18:30

PFL 6 (сезон 2024): кард боев и кто из россиян выступает на турнире

Турнир по ММА PFL 6 состоится в ночь с 28 на 29 июня.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шамиль Мусаев.
Фото Соцсети

Турнир по ММА PFL 6 состоится в ночь с 28 на 29 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Начало — в 01.30 по московскому времени.

В главном событии ивента состоится бой британца Брэндана Лохнэйна и американца Джастина Гонсалеса. В соглавном событии вечера сойдутся молдавский боец Лука Поклит и американец Логан Сторли. Также в карде заявлен бои с участием россиян. Магомед Умалатов подерется с Бреннаном Уордом, Андрей Корешков сойдется с Гоити Ямаути. Соперником Тимура Хизриева станет Энрике Барсола. Шамиль Мусаев выйдет в клетку с Мурадом Рамазановым. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард PFL 6

Брендан Лафнейн — Джастин Гонсалес

Логан Сторли — Лука Поклит

Магомед Умалатов — Бреннан Уорд

Габриэл Брага — Буба Дженкинс

Лоренц Ларкин — Алан Домингес

Мурад Рамазанов — Шамиль Мусаев

Тимур Хизриев — Энрике Барсола

Гоити Ямаути — Андрей Корешков

Кай Камака — Педру Карвалью

Дон Мадж — Нейман Грейси

Тайлер Даймонд — Бретт Джонс

PFL: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи в актуальном виде на сайте «СЭ»

Андрей Корешков
Магомед Умалатов
Мурад Рамазанов
Шамиль Мусаев
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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PFL 6 (сезон 2024): время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

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