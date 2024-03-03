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One FC

3 марта, 14:48

Малыхин ответил на критику Харитонова

Виктория Кравченко
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Тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин отреагировал на слова Сергея Харитонова в свой адрес. Он назвал Малыхина химиком и раскритиковал его.

«Серега, не будь таким злым. Опохмеляйся. Мне кажется, что те вещи, которые ты говоришь последнее время про бойцов, ты говоришь, не опохмелившись. Я не понимаю, откуда в тебе столько злобы. Но если я тебя где-то увижу, то все пузо твое толстое тебе отстучу. Попомни мои слова. А ведь где-то я тебя увижу... Не думаю, что ONE интересен такой бой. Кому он нужен? У Харитонова и в России, наверное, уже предложений нет, поэтому он и начинает шуметь таким способом. Про него уже все забыли», — цитирует Малыхина Sport24.

1 марта Малыхин победил голландца Рейнира де Риддера и стал чемпионом в среднем весе. Ранее он выигрывал чемпионские пояса в тяжелом и полутяжелом дивизионах. Всего за карьеру он провел 14 боев и все он завершил досрочно: 10 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-626102-malykhin-otvetil-kharitonovu-serega-ne-bud-takim-zlym-opokhmelyaysya
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