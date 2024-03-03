Малыхин ответил на критику Харитонова

Тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин отреагировал на слова Сергея Харитонова в свой адрес. Он назвал Малыхина химиком и раскритиковал его.

«Серега, не будь таким злым. Опохмеляйся. Мне кажется, что те вещи, которые ты говоришь последнее время про бойцов, ты говоришь, не опохмелившись. Я не понимаю, откуда в тебе столько злобы. Но если я тебя где-то увижу, то все пузо твое толстое тебе отстучу. Попомни мои слова. А ведь где-то я тебя увижу... Не думаю, что ONE интересен такой бой. Кому он нужен? У Харитонова и в России, наверное, уже предложений нет, поэтому он и начинает шуметь таким способом. Про него уже все забыли», — цитирует Малыхина Sport24.