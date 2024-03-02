Харитонов: «Малыхин — ряженый шут. Пусть хоть весь поясами обвесится, отношение к нему не изменится»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов поделился мнением об Анатолии Малыхине, который завоевал третий пояс ONE FC.

«Мне нечего говорить про химика и дозиметриста. Отношение к нему не поменяется, пока он не выступит в какой-то организации с допинг-контролем и не победит хоть какого-то оппонента с именем. Пусть хоть весь поясами обвесится, все равно в моих глазах будет как ряженый шут. Когда он говорит, что он красавчик, это же просто смешно. Клоун. Я был бы готов подписать контракт с ONE FC на один бой и подраться с Малыхиным. Легко», — цитирует Харитонова Sport24.

1 марта Малыхин победил голландца Рейнира де Риддера и стал чемпионом в среднем весе. Ранее он выигрывал чемпионские пояса в тяжелом и полутяжелом дивизионах. Всего за карьеру он провел 14 боев и все он завершил досрочно: 10 побед нокаутами и 4 — болевыми приемами.