Малыхин рассказал, что Емельяненко и Чимаев поздравили его с третьим титулом ONE

Российский боец Анатолий Малыхин рассказал, что Александр Емельяненко и Хамзат Чимаев поздравили его с победой над нидерландцем Рейниром де Риддером на турнире ONE FC в Катаре.

Благодаря этой победе Малыхин стал тройным чемпионом ONE — в тяжелом, полутяжелом и среднем весе.

«Самое неожиданное — это от Александра Емельяненко. Не позвонил, но три видео записал. Это было полной неожиданностью. Александр поздравил и пожелал удачи. Вообще первый раз. Остальные — это парни с вольной борьбы. Братья Чикаевы поздравили, много чеченских бойцов. Хамзат Чимаев поздравил, тоже очень приятно было. Хорошие, теплые слова написал, голосовое записал. Из моих друзей — все поздравили. Петя Ян, ребята из «Архангела Михаила». Первый раз столько поздравлений. Федя Емельяненко? Нет, не звонил. Но Вадим Немков поздравил, Мага Исмаилов», — приводит Sport24 слова Малыхина.

Малыхин выиграл досрочно все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА.