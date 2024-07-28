Малыхин: «Бабушка моей жены — это просто терминатор»

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, как его мотивирует и заряжает энергией бабушка жена.

«Кстати, бабушка моей жены — это просто терминатор. Она работала всю жизнь. И я ни разу не слышал, чтобы она жаловалась на здоровье. Всегда заряженная. От нее лучи исходят. Она стала недавно терять зрение — возрастное, ей под 90. У нее и медицинской книжки нет. Говорит, что всю жизнь лопухами лечилась. Отвечаю: «Вот ты машина, баба Зоя». Но зрение стало падать. Отвез ее в Новосибирск и ей сделали операцию. Жена ее возвращает на машине: «Толечка, я вижу буквы, могу сама ходить. Еще у тебя пару уроков по вольной возьму». Такая заряженная! Благодарен, что есть возможность сделать своим родным жизнь лучше», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Малыхин 1 марта победил Ренье де Риддера (16-2) на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.