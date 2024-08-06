Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

Сегодня, 18:50

Чемпион ACA Гончаров считает, что Малыхину нет смысла бороться с Кейном

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал шансы россиянина Анатолия Малыхина на победу над сенегальцем Умаром Кейном.

«Конечно, стоит (переживать за Малыхина). Это все-таки не детский сад, а бои. Умар Кейн — достаточно мощный и габаритный парень. Корявый в стойке с размашистыми ударами, которые видно. Но он их бьет и физически очень мощный. Перевести и перебороть его будет проблематично даже для Малыхина. Разная физическая мощь. Не хочу обидеть Толю, но африканец посильнее. С ним нет никакого смысла бороться. Нужно его переиграть в стойке за счет своей скорости и размашистости соперника. Он пропускает удары», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Кейном и Малыхином состоится 8 ноября в турнире ONE в Атланте (США). На счету Умара в смешанных единоборствах 6 побед и 1 поражение. В активе Анатолия 14 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
0
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Эдварда Била: история жизни и что с ним происходит сейчас
Американского тренера отстранили от Олимпиады-2024 из-за обвинений в домогательствах
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малыхин: «Бабушка моей жены — это просто терминатор»
Новости
RSS RSS
Все новости