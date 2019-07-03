Зубайра Тухугов: "Фергюсон и я хотим, чтобы Нурмагомедов еще раз "убил" Макгрегора"

Российский боец Зубайра Тухугов отметил, что не даст чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в ближайшее время. В сентябре россиянин, у которого 27 побед и ни одного поражения, будет защищать титул в бою против американца Дастина Порье.

– Если у него появится мнение, что нужно закончить карьеру, – мы ему не дадим, – сказал Тухугов в эфире телеканала "Россия 24". - Мы хотим всей командой, чтобы он сделал свой профессиональный рекорд 30-0. А Тони Фергюсон и я хотим, чтобы он еще раз "убил" Конора Макгрегора.