Юный поклонник Макгрегора перевоплотился в своего кумира. Похож?
27 октября 2019, 10:33
Мальчик переоделся в Конора Макгрегора, сообщает Twitter болельщиков ирландского бойца ММА. К записи прикреплены его фотографии.
Proper Costume For #Halloween #halloween2019 @TheNotoriousMMA #ConorMcGregor pic.twitter.com/ruaFC1HPFp— King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) October 26, 2019
— Подходящий костюм на Хэллоуин, — говорится в сообщении. Юный поклонник Конора наклеил бороду, в костюм также входят ирландский флаг и чемпионский пояс. Кроме того, на его теле копия татуировок спортсмена.
Напомним, Конор Макгрегор ранее провел пресс-конференцию в Москве. В своем последнем поединке он уступил Хабибу Нурмагомедову.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...