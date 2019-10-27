Юный поклонник Макгрегора перевоплотился в своего кумира. Похож?

Мальчик переоделся в Конора Макгрегора, сообщает Twitter болельщиков ирландского бойца ММА. К записи прикреплены его фотографии.

— Подходящий костюм на Хэллоуин, — говорится в сообщении. Юный поклонник Конора наклеил бороду, в костюм также входят ирландский флаг и чемпионский пояс. Кроме того, на его теле копия татуировок спортсмена.

Напомним, Конор Макгрегор ранее провел пресс-конференцию в Москве. В своем последнем поединке он уступил Хабибу Нурмагомедову.