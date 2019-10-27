Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Юный поклонник Макгрегора перевоплотился в своего кумира. Похож?

27 октября 2019, 10:33
Теги:

Мальчик переоделся в Конора Макгрегора, сообщает Twitter болельщиков ирландского бойца ММА. К записи прикреплены его фотографии.

— Подходящий костюм на Хэллоуин, — говорится в сообщении. Юный поклонник Конора наклеил бороду, в костюм также входят ирландский флаг и чемпионский пояс. Кроме того, на его теле копия татуировок спортсмена.

Напомним, Конор Макгрегор ранее провел пресс-конференцию в Москве. В своем последнем поединке он уступил Хабибу Нурмагомедову.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир