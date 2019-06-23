"Я все еще красив? Я все еще выгляжу хорошо?" Малиньяджи прокомментировал поражение от Лобова

Пол Малиньяджи после поражения единогласным решением судей от Артема Лобова на турнире Bare Knickle поделился своими впечатлениями от боя.

– Я все еще красив? Я все еще выгляжу хорошо? По крайней мере, у меня все зубы на месте, – приводятся слова Малиньяджи в Твиттере MMAFighting.com. – Многие люди из бокса говорили мне, что я выше этого. Но, думаю, что это классный вид спорта, болельщики хотели видеть такое соперничество.

Также Малиньяджи рассказал, что возможно сломал правую руку во время боя.

Лобов победил Малиньяджи единогласным решением судей на турнире Bare Knickle FC