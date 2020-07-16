Второй турнир UFC на «Бойцовском острове»: результаты основного карда

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся второй турнир UFC. В главном бою встретились американцы Кэлвин Каттар и Дэн Иге — представители полулегкого веса.

Полусредний вес, 77,1 кг: Мунир Лаззез (Тунис) единогласным решением судей победил Абдул Разака Альхассана (Гана).

Наилегчайший вес, женщины, 56,7 кг: Тайла Сантус (Бразилия) выиграла у Молли Маккэн (Англия) единогласным решением судей.

Легчайший вес, 61,2 кг: Джимми Ривера (США) победил единогласным решением судей Коди Стэменна (США).

Наилегчайший вес, 56,7 кг: Тим Эллиотт (США) победил Райана Бенуа (США) единогласным решением судей.

Полулегкий вес, 65,8 кг: Кэлвин Каттар (США) победил Дэна Иге (США) единогласным решением судей.