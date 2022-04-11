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«Кому-то в натуре калитку отбили». Малыхин отреагировал на критику Харитонова в адрес Петра Яна

Анатолий Малыхин отреагировал на критику Харитонова в адрес Петра Яна
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Временный чемпион ONE FC в тяжелом весе Анатолий Малыхин отреагировал на критику Сергея Харитонова в адрес Петра Яна.

Ранее российский тяжеловес Харитонов в беседе с «СЭ» заявил, что Петр Ян «в одну калитку проиграл» Алджамейну Стерлингу, посоветовав соотечественнику «больше тренироваться, а не языком болтать».

«Что касается Сереги... Вот как вот так? Ты — старая школа. Наоборот — ты должен кинуть пример, пример поддержки. Ты сам не раз проигрывал и знаешь, каково это проигрывать. В этот момент хочется, чтобы тебя поддержали, нашли какие-то слова, а не вот это вот: «В одну калитку». Походу, кому-то в натуре калитку отбили», — сказал Малыхин в соцсетях.

В минувшие выходные на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США) Ян раздельным решением судей уступил американцу Алджамейну Стерлингу.

Петр Ян
Сергей Харитонов
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