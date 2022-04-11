«Додавил, бой решили оставить». Немков заявил, что его бой с Андерсоном был на грани срыва

Немков заявил, что его бой с Андерсоном был на грани срыва

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) признался, что его бой в финале Гран-при против американца Кори Андерсона (16-5) хотели отменить.

«Мой бой был под вопросом, — приводит слова Немкова ТАСС. — Даже не то, что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас все-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может и не было бы его».

Финальный бой Гран-при полутяжеловесов Bellator состоится 15 апреля в Сан-Хосе, Калифорния. Для Немкова этот поединок станет третьей защитой чемпионского титула.

Немков идет на серии из 9 побед. В прошлом бою он победил сабмишном в четвертом раунде Джулиуса Энгликаса (10-3) 16 октября 2021 года на Bellator 268.

Андерсон в предыдущем поединке победил техническим нокаутом в первом раунде Райана Бейдера (29-7). Бой состоялся 16 октября 2021 года на Bellator 268.