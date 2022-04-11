Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:02

Люк Рокхолд: «Чимаев не потянет со мной в борьбе»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) уверен, что Хамзат Чимаев (11-0) откажется от поединка с ним, потому что он не сможет провести ему тейкдаун.

«Он понимает, что не потянет со мной в борьбе, — сказал Рокхолд в интервью TMZ Sports. — Чимаев не сможет бороться со мной, а в стойке я ему не уступаю. Они только и дело, что говорят о его борьбе, но никто не хочет бороться со мной в партере».

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В последний раз он дрался 7 июля 2019 года — на UFC 239 его нокаутировал Ян Блахович (28-9).

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273.

Хамзат Чимаев
0
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кому-то в натуре калитку отбили». Малыхин отреагировал на критику Харитонова в адрес Петра Яна
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости