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«Войду в историю ММА как лучший боец всех времен». Сехудо хочет победить Волкановски

20:40
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Бывший обладатель чемпионского титула в двух дивизионах UFC Генри Сехудо считает, что победа над чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски сделает его величайшим бойцом ММА всех времен.

— Я думаю, что если выиграю третий титул UFC, то войду в историю ММА как лучший боец всех времен, потому что этого не сможет сделать никто, кроме Трипл Си, — цитирует Сехудо MMA Junkie.

Напомним, что на турнире UFC 251 в Абу-Даби Петр Ян финишировал техническим нокаутом в пятом раунде Жозе Альдо, и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, который двумя месяцами ранее оставил вакантным Генри Сехудо, защитивший титул в бою против Доминика Круза.

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