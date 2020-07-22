«Внезапная и очень опасная встреча у лифта». Исмаилов показал видео с Емельяненко

Боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал у себя в Instagram видео с участием своего будущего соперника, Александра Емельяненко.

Спортсмены встретились около лифта и пообщались друг с другом в шутливой форме.

— Внезапная и очень опасная встреча у лифта, — подписал публикацию Исмаилов.

Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится в пятницу, 24 июля 2020 года и станет главным боем турнира АСА 107, который пройдет в Сочи.

38-летний Емельяненко в ММА провел 36 боев, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом. На счету 34-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.