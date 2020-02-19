Ветеран MMA Харитонов из-за драки не стал профессиональным хоккеистом

Ветеран российских ММА Cергей Харитонов дал большое интервью «СЭ» о правильной дедовщине, разбитых кирпичах и бутылках, подготовке к военным действиям, в нем он в числе прочего отметил, что из-за драки не смог стать хоккеистом.

— Про увлечение хоккеем с мячом вы еще не рассказывали.

— Походил туда недолго. Ситуация была одна... Подрался клюшками со старшими ребятами. Меня тогда один толкнул, другой, и я ответил. Силы были неравны — их было несколько человек, пришлось отбиваться клюшкой. И меня оттуда попросили, скажем так... Тренер потом пожалел об этом. Как-то подошел ко мне, сказал, что я смог бы стать хорошим хоккеистом. (Илья Андреев)

Ближайший бой Харитонов проведет 23 февраля в лиге WTKF. Его соперник — Фернандо Родригес (Бразилия, 12-6). Прямая трансляция поединка организована каналом РЕН (23.00 мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию бойцовского вечера.

«Год в армии — это не пойми что. В СССР была правильная система». Сергей Харитонов — про службу в ВДВ