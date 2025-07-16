В Махачкале напали на бойца ММА Хизриева

В Махачкале совершено вооруженное нападение во дворе жилого дома на улице Даниялова. По предварительной информации SHOT, целью нападения стал боец ММА Тимур Хизриев.

29-летний спортсмен выходил из своего автомобиля, после чего неизвестные напали на него и совершили несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки Хизриев убежал в подъезд, а нападавшие скрылись на своем автомобиле.

Момент нападения попал на дворовые камеры. В городе введен план «Перехват».

Хизриев выступал в промоушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На его счету 17 побед в 17 боях в профессиональных ММА.