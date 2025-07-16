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16 июля 2025, 01:31

Боец Хизриев после нападения находится в стабильном состоянии

Евгений Козинов
Корреспондент

Боец ММА Тимур Хизриев после вооруженного нападения в Махачкале находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, у 29-летнего спортсмена около 5 ранений из травматического оружия в области плеча, кисти и груди. Он находится на операции.

Двое неизвестных подкараули Хизриева возле дома. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, было совершено нападение и сделаны несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки спортсмен убежал, а преступники скрылись на своей машине. В Махачкале введен план «Перехват».

Хизриев выступал в пропушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На его счету 17 побед в 17 боях в профессиональных ММА.

Источник: SHOT
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