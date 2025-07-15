Василевский встретится с Давлатмуродовым в главном бою турнира Ural FC 10 в Перми

Бой в среднем весе между Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым возглавит юбилейный турнир Ural FC.

Десятое мероприятие промоушена пройдет 16 августа в Перми.

Для 37-летнего Василевского этот поединок станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, тогда боец победил Ислама Жангоразова. Всего на счету Василевского 36 побед и 9 поражений в ММА.

На счету 33-летнего Давлатмуродова 20 побед, 5 поражений и 1 ничья в ММА. В своем последнем бою в марте в Лас-Вегасе на турнире LFA 203 он победил бразильца Кристиано Фролича.

Также в рамках главного карда состоятся бои в среднем весе между Никитой Шаршавиным (11-0) и Шамилем Магомедовым (12-0), Иваном Подругиным (7-0) и Александром Бутенко (55-18), а также между Михаилом Царевым (33-10) и Алексеем Голубом (6-2).