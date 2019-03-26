"Уже продал все виски? Великий!" Соцсети обсуждают решение Конора завершить карьеру

Фанаты активно коммертируют в Твиттере заявление бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора о завершении карьеры. Под постом ирландца продолжают появляться все новые посты. Большинство людей просто не верят в правдивость заявления бойца. Другие считают, что он устроил отличную кампанию по продвижению своего виски.

- Уже продал все виски? Поздравляю. Великий, - написал один из пользователей.