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Усман Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Усман Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона в главном поединке турнира Bellator 292.

Россиянин выиграл удушающим приемом в первом раунде, поединок длился 2 минуты и 37 секунд.

24-летний Нурмагомедов проводил первую в карьере защиту чемпионского пояса Bellator в легком весе и успешно отстоял титул. Теперь на его счету 17 побед в 17 поединках по правилам ММА.

Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при Bellator в легком весе, в котором встретится с победителем боя Брент Примус — Мансур Барнауи.

Bellator (Беллатор)
Усман Нурмагомедов
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