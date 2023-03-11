Усман Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе

Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона в главном поединке турнира Bellator 292.

Россиянин выиграл удушающим приемом в первом раунде, поединок длился 2 минуты и 37 секунд.

24-летний Нурмагомедов проводил первую в карьере защиту чемпионского пояса Bellator в легком весе и успешно отстоял титул. Теперь на его счету 17 побед в 17 поединках по правилам ММА.

Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при Bellator в легком весе, в котором встретится с победителем боя Брент Примус — Мансур Барнауи.