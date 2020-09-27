Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал свою досрочную победу во втором раунде над Пауло Костой в главном бою турнира UFC 253.

— Как говорил Рой Джонс: «Вы видимо, забыли». Из-за моего прошлого боя вы думали: «Он такой скучный и бла-бла-бла», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie. — Сегодня я напомнил всему миру, почему я — лучший.

Андерсон Сильва оставил огромное наследие в этом дивизионе. Я хочу отдать должное весовой категории, хочу продолжить это. Это нелегко, но мы работаем.

Я уже написал Джареду Каннонье: «Уничтожишь Роберта Уиттакера — ты следующий». Он следующий, с кем я хочу биться. Каннонье заслужил.