UFC Fight Night Ян — Двалишвили, Волков — Романов: началась трансляция главного карда турнира

В концертном зале The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) стартовал турнир UFC Fight Night 221. В главном бою встретятся Петр Ян (Россия) и Мераб Двалишвили (Грузия). В соглавном событии вечера свой поединок проведет Александр Волков (Россия) против Александра Романова (Молдавия).

Бой Волков — Романов начнется примерно в 04.00 по московскому времения, а следом в октагон выйдет Петр Ян.

В прямом эфире турнир показывают федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. Также следить за ходом поединков можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Основной кард

Петр Ян — Мераб Двалишвили;

Александр Волков — Александр Романов;

Никита Крылов — Райан Спэнн;

Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес;

Марио Баутиста — Гвидо Каннетти;

Витор Петрино — Антон Туркал.