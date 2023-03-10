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Сегодня, 23:00

UFC Fight Night Ян — Двалишвили: прогноз на бой — кто победит и как выиграет поединок

Галина Глазко
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили.

Мнение аналитиков о бое Ян — Двалишвили

Букмекеры считают Яна фаворитом в поединке с Двалишвили. На победу россиянина предлагается коэффициент 1,38, а на успех Мераба — 3,15. Аналитики также убеждены, что бой затянется. Если поединок зайдет за середину четвертого раунда, сыграет ставка с кэфом 1,50. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 2,50.

Мнение бойца Альберта Туменова о бое Цзю — Двалишвили

«Ян не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Он бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Мнение фанатов о бое Яна с Двалишвили

«Ставьте большой палец вверх, если Петр Ян проиграет», — написал пользователь Adam.

«Опять Яна засудят», — предположил юзер Abdusamad.

«В Дагестан надо, борьбу прокачать», — уверен Кирилл Савинов.

«Очень плохой бой для Яна, но все равно я буду за него», — высказался DRAGON05.

«Петр, порви этого засранца в щепки! Глубокий нокаут!» — написал Андрей.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили. Петр Ян против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night: основная информация

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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