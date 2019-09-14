Тренер Нурмагомедова: «Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса»

Тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отметил, что обладатель чемпионского пояса UFC прибавил в боксерских навыках за последний год.

— Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса, — цитирует Мендеса ТАСС. — К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план его отца. Отец для него — главный человек в штабе.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА.