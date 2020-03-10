Тренер Макгрегора: «Удивлюсь, если Конор не проведет бой по правилам бокса в ближайшие год-полтора»

Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что ирландец в скором времени может провести поединок по правилам бокса.

— Очень удивлюсь, если Конор не проведет боксерский поединок в ближайшие год-полтора, — цитирует Daily Mail Кавана — Он обожает бокс, ему нравилось готовиться к бою с Мейвезером. Должно произойти что-то грандиозное. Конор всегда хочет сделать шаг вперед.

В августе 2017 года прошел грандиозный звездный бой 31-летнего Конора Макгрегора (22-4 в ММА) против 43-летнего Флойда Мейвезера (50-0 в боксе). Обладатель двух чемпионских титулов UFC уступил в своем первом поединке по правилам бокса.