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Тренер Макгрегора считает, что Ян феноменально проявляет терпение

09:01
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Тренер по боксу Конора Макгрегора Оуэн Родди прокомментировал бой Петра Яна с Жозе Альдо. Россиянин стал чемпионом в легчайшем весе.

— До боя я видел победителем Яна, — приводит слова Родди Allboxing со ссылкой на его подкаст. — Он феноменально проявляет терпение, не тратит попусту силы на лишние удары, выбирая правильный момент. Альдо неплохо начал и создавал острые моменты, но по мере развития поединка стало видно, что Ян начал чаще попадать.

Ян попадал с постоянством и точно в челюсть. Боже, у Альдо феноменальная челюсть, потому что пережил много таких ударов. Но невозможно это делать все 25 минут. В пятом раунде Ян попадал бомбами, свалил Альдо и добил. Я думал, Ян это сделает раньше, но я забыл, насколько стойкий Альдо. Уважение ему. Красивый бой. С интересом буду следить, как Ян выйдет на новый бой.

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