Тренер: "Магомедшарипов готов к титульному бою в UFC"

Тренер российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова Марк Генри считает, что спортсмен уже в этом году может провести чемпионский бой в полулегком весе. В поединке 3 марта в рамках турнира UFC 235 Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей.

– Забит готов к такому бою. Для этого, конечно, необходимо провести полноценный тренировочный лагерь для подготовки к пятираундовому поединку, – цитирует ТАСС Генри. – Бой со Стивенсом был необходим Забиту, он был достаточно непростым.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА.