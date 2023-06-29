Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Маска и Цукерберга

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес объяснил, почему считает Марка Цукерберга фаворитом в потенциальном поединке с Илоном Маском.

«Большое преимущество [Марка] Цукерберга перед Илоном [Маском] в том, что он активно тренируется, и сейчас он больше похож на реального бойца, потому что он участвовал в турнире по джиу-джитсу, и это многое о нем говорит.

С учетом всех обстоятельств, Цукерберг намного опережает Маска, но вы не узнаете наверняка, как сложится бой, пока не увидите навыки Маска», — сказал Мендес в интервью Daily Star.

Ранее Маск и Марк Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.