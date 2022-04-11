Тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго поделился эмоциями после победы своего бойца над Петром Яном в реванше.

«Они похоронили Алджо уже до боя, говорили, что он будет убит в реванше, а теперь они же цепляются за первый раунд, где было выброшено 6 ударов? — сказал Лонго на шоу The MMA Hour. — Вы что, черт возьми, шутите? Вы же говорили, что он будет убит! Я уверяю вас, чем дольше продолжался бы бой, тем хуже было бы Яну. Чем увереннее в себе становится Алджо, тем сильнее он прибавляет. Я был уверен, что мы выиграли первые три раунда, второй, возможно, 10-8, но когда на объявлении прозвучало, что это раздельное решение, то немного запаниковал.

Ян был единственным в этом бою, кто оказался в реальной опасности. Он был в плохой позиции, у него не было ни единого ответа на рюкзак, ни единого выхода. Алджо сделал прекрасную работу, заткнул всех. Теперь они [команда Яна] хотят цепляться за какую-то мелочь в первом раунде, за двухсекундный отрезок, так вы же говорили, что он будет убит и размазан? Что случилось с этим бугименом [Яном]? Он больше не бугимен, Алджо — бугимен. На боевой неделе я выезжаю из Нью-Йорка, и тут он [Ян] говорит, что убьет нашу команду, если увидит. Ты будешь угрожать мне в моей собственной стране".

9 апреля Стерлинг победил Яна раздельным решением на UFC 273 в Джексонвилле.