Курбанов: «Петр Ян сделал все для победы над Стерлингом»

Российский боксер Магомед Курбанов прокомментировал бой россиянина Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

«Конечно, жаль, что судьи приняли такое решение. Для всех нас Петр — чемпион. Мы все думали, что он выиграл. Даже американские фанаты, которые были в зале, считали точно также. Это Америка, он дрался дома у соперника. Надо было делать что-то большее, чтобы не дать судьям решить исход боя. Но если говорить честно, Петр победил.

Петр начал прессинговать с четвертого раунда, наносить разнообразные удары руками, ногами, коленом с прыжка. Надо было в такой же манере провести еще один раунд и полностью выложиться. Возможно, поактивнее стоило действовать в первом раунде. Но Петр сделал и так все для победы. В дальнейшем уже не все зависело от него. Судьи решили, что Алджамейн выиграл первый раунд и с разногласием отдали ему победу. Мы все расстроены, потому что в очередной раз убедились, что для того, чтобы ехать в Америку, нужно выигрывать досрочно", — приводит слова Курбанова mma.metaratings.ru.

9 апреля Стерлинг победил Яна раздельным решением на UFC 273 в Джексонвилле.