Стало известно, сколько заработали Стерлинг и Ян за бой на UFC 273

Российский боец Петр Ян заработал меньше полмиллиона долларов за бой со Стерлингом на UFC 273

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Стали известны суммы гонораров, которые получили бойцы после турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).

Петр Ян (16-3) заработал 432 тысяч долларов. Его оппонент Алджамейн Стерлинг (21-3) получил 792 тысячи долларов. 29-летний россиянин проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Участники главного боя вечера Александр Волкановски (24-1) и Чон Чхан Сон (17-7) заработали 1,192 миллиона и 792 тысяч долларов, соответственно.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) получил 205 тысяч долларов. Столько же заработал 44-летний россиянин Алексей Олейник (60-16).