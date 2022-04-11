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Сегодня, 22:57

Стало известно, сколько заработали Стерлинг и Ян за бой на UFC 273

Российский боец Петр Ян заработал меньше полмиллиона долларов за бой со Стерлингом на UFC 273
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Алджамейн Стерлинг пытается сделать удушающий прием Петру Яну.
Фото USA Today Sports

Стали известны суммы гонораров, которые получили бойцы после турнира UFC 273 в Джексонвилле (США).

Петр Ян (16-3) заработал 432 тысяч долларов. Его оппонент Алджамейн Стерлинг (21-3) получил 792 тысячи долларов. 29-летний россиянин проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Участники главного боя вечера Александр Волкановски (24-1) и Чон Чхан Сон (17-7) заработали 1,192 миллиона и 792 тысяч долларов, соответственно.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) получил 205 тысяч долларов. Столько же заработал 44-летний россиянин Алексей Олейник (60-16).

Алджамейн Стерлинг
Алексей Олейник
Петр Ян
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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