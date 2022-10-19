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Фергюсон — Хабибу: «Твой отец был бы разочарован, узнав, в какое дерьмо ты превратился»

Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову
Виктория Кравченко
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Американский боец Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, заявив, что россиянин разозлил бы своего отца тем, в кого он превратился.

«Эй, толстяк, когда ты уже отрастишь пару яиц и перестанешь выписывать языком чеки, которые твое тело не может обналичить? Твой отец был бы разочарован, узнав, в какое дерьмо ты превратился», — написал Фергюсон в социальных сетях.

Зимой 2020 года Хабиб завершил карьеру после победного боя над Джастином Гэтжи. В его активе 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
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