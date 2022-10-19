Дядя Хабиба заявил, что не обращает внимания на оскорбления Фергюсона

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на оскорбления со стороны американского бойца Тони Фергюсона.

— Как вы относитесь к такому высказыванию Тони Фергюсона?

— Вообще ни на что не обращаю внимание. Даже не открываю эти вещи. Мне неинтересно.

— Может ли это задеть Хабиба?

— Вообще ничего не знаю.

— Имеют ли место быть такие высказывания?

— Мне неинтересна эта тема.

Ранее американский боец Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову со словами: «Твой папаша был бы разозлен, узнав, в какое дерьмо ты превратился».