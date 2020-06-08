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«Тебе остается сесть и смотреть, как сражаются два лучших бойца». Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи — о Конорре

11:14
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора завершить спортивную карьеру.

— Ты должен был вмешаться и биться с Тони Фергюсоном. Ты прятался от него годами, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Гэтжи вмешался и выполнил работу. Теперь тебе остается сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца в мире.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи может состояться в сентябре. Ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019 года.

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