Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал решение ирландца Конора Макгрегора завершить спортивную карьеру.

— Ты должен был вмешаться и биться с Тони Фергюсоном. Ты прятался от него годами, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Гэтжи вмешался и выполнил работу. Теперь тебе остается сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца в мире.

You should've stepped in and fought tony Ferguson. You've been hiding from him, for years. @JustinGaethje stepped in, and got the job done. Now your bitch ass needs to sit down and watch the two best fighters in the world fight @TeamKhabib https://t.co/F1TjZc2p5b — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) June 8, 2020

Бой Нурмагомедов — Гэтжи может состояться в сентябре. Ранее Макгрегор уже дважды объявлял о завершении карьеры в апреле 2016-го и в марте 2019 года.