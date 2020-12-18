Тактаров рассказал, как «загубил шанс» на бизнес с UFC из-за просьбы для Федора Емельяненко

Первый российский боец UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram рассказал, как вел переговоры по переходу Федора Емельяненко в UFC.

«Про Федора я ничего говорить не буду, — сказал Тактаров. — Я сделал все возможное для его окружения, поехал тогда в UFC и загубил шанс на какой-то бизнес вместе с ними. Потому что вместо того, чтобы попросить про кино, про какие-то вещи, я попросил про Федора — чтобы ему дали бой. Ему сказали: «Да, мы встретимся, договоримся, все дадим, заключим контракт». Но, как мне сказали, есть разногласия с его менеджером, ничего не получается, он на контракте, оказывается. И я, в общем-то, как всегда отдал шансы кому-то, кто даже спасибо не сказал. Это история моей жизни, ничего нового, уже привыкли, это нормально, в другом воздастся».

Емельяненко — бывший чемпион Rings и Pride в тяжелом весе. Также выступал в Affliction и Strikeforce, а сейчас является бойцом Bellator. Его статистика в ММА — 39 побед и 6 поражений. При этом в UFC он не провел ни одного боя.