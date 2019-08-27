Тактаров рассказал, чего ждет от боя Нурмагомедова и Порье

Российский экс-боец смешанного стиля, победитель турнира UFC 6 в 1995 году Олег Тактаров в интервью «СЭ» объяснил, почему ему неинтересен боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

— До боя Хабиба с Дастином Порье остается меньше двух недель. Вы ждете его? Он вам интересен?

— Нет, вообще не интересен. Вообще на эту тему не хочу говорить. Столько говна мне написали в последнее время на эту тему, что не хочу уже ничего не говорить. Молодежь многое себе позволяет. Я не понимаю, почему никто не спрашивает про бои Минакова и Харитонова. Классные же были бои! Их что по телевизору не показали?

— Показали.

— А как будто мимо прошли вообще. Мне вот звонят в 6 утра и просят комментарий о какой-то ерунде. А потом начинают со мной спорить. Я думаю, публика просто не готова к моим комментариям

— Так все-таки чего вы ждете от боя Нурмагомедова с Порье?

— То, что Хабибу будет непросто, это однозначно. Могу одно сказать: кто бы ни победил, есть отличный шанс на реванш. Если будет два боя Хабиба с Порье, оба выиграют по разу. (Михаил Потапов)

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