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Тактаров предложил устроить бой Емельяненко и Харитонова: «Они сейчас стоят немного — оба изгои»

16:27
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый российский боец в UFC Олег Тактаров предложил промоутерам устроить бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«И тот изгой, и этот изгой. Вот два изгоя. Шанс вернуться. Кто победит, того народ примет в свои объятия. Вот, пожалуйста, промоутеры — дарю вам эту идею. Денег они сейчас много не стоят, потому что оба опростоволосились», — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram.

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