Первый российский боец в UFC Олег Тактаров предложил промоутерам устроить бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

«И тот изгой, и этот изгой. Вот два изгоя. Шанс вернуться. Кто победит, того народ примет в свои объятия. Вот, пожалуйста, промоутеры — дарю вам эту идею. Денег они сейчас много не стоят, потому что оба опростоволосились», — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram.